فوز 83 شخصا لأداء فريضة الحج خلال قرعة علنية بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أجريت بمحافظة سوهاج اليوم السبت قرعة الحج العلنية بين المتقدمين لأداء فريضة الحج بالمحافظة لهذا العام، حيث أجريت القرعة إلكترونيا فى احتفالية أقيمت بمقر مديرية أمن سوهاج، بحضور مدير الأمن اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، والعميد أحمد على رئيس فرع الأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.





وأعرب مدير أمن سوهاج - حسب بيان - عن تهنئته للحضور لعودة إجراءات قرعة الحج بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن نصيب المحافظة من قرعة الحج لهذا العام 83 حاجا وحاجة، من بينهم 2 من كبار السن، بخلاف 42 تم اختيارهم فى احتياطى السفر. وقال مدير الأمن، إنه سيتم تسليم أسماء الفائزين إلى المراكز والأقسام الشرطية التابعين لها للبدء فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر للحج، مؤكداً أن إجراءات القرعة نالت إستحسان الحاضرين لما حظيت به من الشفافية والعلانية وسط فرحة غامرة للفائزين، مطالبا إياهم بالدعاء لمصر وهم يؤدون مناسك الحج هذا العام، مشيداً بجهود وزارة الداخلية فى الإعداد لتلك المنظومة.

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