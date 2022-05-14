محافظة الجيزة: فتح شارع القصاصين بالكوم الأخضر بعد رفع 400 طن مخلفات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، منطقة أرض القصاصين بالكوم الأخضر بحى الطالبية، بعد إزالة نحو 400 طن مخلفات ورتش، تراكمت على مدار فترات زمنية وتسبب فى إعاقة حركة المواطنين والمركبات بالمنطقة.





وكان محافظ الجيزة أحمد راشد قد كلف حى الطالبية وهيئة النظافة بسرعة رفع المخلفات الموجودة وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين. وقامت أجهزة محافظة الجيزة برفع المخلفات بإجمالى 400 طن من أرض القصاصين وفتح الشارع أمام الحركة المرورية، حيث أكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى ضمن سلسلة الحملات التى يتم تنفيذها لرفع المخلفات والتراكمات الموجودة بعددِ من النقاط، التى تم رصدها وفى إطار الاهتمام البالغ برفع مستوى النظافة وإزالة أى شكل من المخلفات لإضفاء المظهر الحضارى على الطرق والمحاور. ووجه المحافظ، حى الطالبية بالمتابعة الدورية للمنطقة لضمان عدم تراكم المخلفات مجددًا ورفع كفاءة النظافة بها بشكل دورى.

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