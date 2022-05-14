محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز تمهيد المسار السياحى بين البرين الغربى والشرق

جدة - نرمين السيد - قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة تفقدية بمدن البياضية والطود والأقصر، وذلك فى اطار متابعة لانتظام عمل الأجهزة المحلية، حيث تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية.





وقام المحافظ - خلال الجولة - بتفقد أعمال تطوير المسار السياحى بداية من مدينة الأقصر مرورا بطريق المراسى وصولا إلى كوبرى البغدادي، حيث تابع أعمال تطوير طريق المسار بمدينة البياضية بعد الانتهاء من توسعة الجانب الغربى للمسار وتبطين الترعة على طريق المراسى.

ووجه المحافظ بسرعة إنجاز العمل بتمهيد وتطوير الطريق؛ استعدادا لرصفه؛ بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية (ذهابا وإيابا)، بين البرين الشرقى والغربى لمدينة الأقصر مع الاهتمام بتزيين وتشجير الطريق وطلاء البلدورات وتجميله بشكل يتماشى مع أهمية طريق المسار السياحى.

وتفقد المحافظ - خلال الجولة - المنطقة الأمامية لمستشفى ايزيس التخصصى للنساء والولادة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث وجه بتطوير الاستراحة الأمامية المقابلة للمستشفى وتوسعتها مع تكثيف أعمال التجميل والتطوير بها، مع إقامة حدائق ورفع كفاءتها لتوفير الراحة للأهالى والمواطنين المترددين على المستشفى.

وأاثناء جولته بمدينة الطود، تابع المحافظ - مع رئيس المدينة أعمال - تبطين جزء من الترعة الرئيسية، وبحث معه خطة تطوير مدخل مدينة الطود بشكل حضارى مع استكمال مخططات تجميل المدينة وتزيين مداخلها بشكل جمالى يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة.

وعلى هامش الجولة، قام المحافظ بزيارة مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمترددين على المستشفى، حيث تفقد عددا من أقسام المستشفى المتنوعة واطمأن على المرضى، وتحدث معهم عن الخدمة المقدمة إليهم ورضائهم عنها، مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة ونظافة المستشفى، معرباً عن تقديره للأطباء والتمريض وأطقم العمل.

ولفت إلى أهمية النهوض بالقطاع الطبى من خلال تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بشكل مميز وحسن معاملة المرضى.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير ميدان العوامية بمدينة الأقصر والمنطقة المحيطة به، موجهاً بالمتابعة الدورية والمستمرة للطرق والشوارع من قبل الأجهزة المحلية، للحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل للمدن والقرى.

رافق المحافظ فى جولته: العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة، واللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود ومحسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.