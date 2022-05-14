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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697678/رامي-عياش-يبدأ-تصوير-مسلسل-جديد-بعنوان-العين-بالعين-تفاصيل

يستعد المطرب رامي عياش لـ بدأ تصوير مسلسل درامي جديد بعنوان “العين بالعين” وذلك في الأيام القليلة المقبلة، ليحقق به نجاحا جديدة مع أغنياته المختلفة.

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وروج رامي عياش لعمله الدرامي من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اذ نشر مجموعة صور له حاملا سيناريو العمل، وعلق عليها: “وابتدينا ... العين بالعين”.

وحرصت النجمة اللبنانية نوال الزغبي على تهنئة الفنان رامي عياش ببطولة مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «العين بالعين»، فكتب عبر حسابها بموقع تويتر: “بالتوفيق يا حبيب قلبي”.

رامي عياش برفقة ابنته

على الصعيد الآخر، شارك الفنان اللبناني رامي عياش المتابعين عبر صفحته الخاصة على انستغرام مقطع فيديو طريف جمعه بإبنته آيانا، وظهر رامي في الفيديو وهو يحمل ابنته على كتفيه محاولاً العزف على البيانو بينما كانت الطفلة تلهو وتلعب.

وارفق رامي الفيديو بتعليق كتب فيه:"رامي ليش ما عم بتنزّل كل فترة قصيرة لحن جديد"؟ وتفاعل كثير من المتابعين مع الفيديو، إذ اثنوا على علاقة رامي بأولاده.

رامي عياش بتصريحات جريئة

وكان قد صرح النجم رامى عياش خلال حلوله ضيفًا على الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس تصريحات مختلفة، في برنامج "صاحبة السعادة". وروى رامى عياش كواليس تعارفه على زوجته "داليدا" قائلا: "اتعرفت على مراتى بالصدفة على (غداء) عرفتها وهى عندها 20 سنة، قالت لصحابها قبل ما تعرفنى أنا هتجوز رامى، أول حاجة عملتها رحت لأهلها أتعرف عليهم، حبيت أمها جدا، وزاد حبي لداليدا أكتر، ومتغيرتش بعد الجواز"، وعن ولعه بالغناء منذ صغره أوضج رامى عياش: "أمي سبب حبي فى الغناء، كانت صوتها حلو وأغنى معاها فى المطبخ، وعلمت حفلات المدارس كلها".

وتابع رامى عياش إنه جاء إلى مصر فى عمر 18 عاما، بعد مشاركته فى برنامج "استوديو الفن" بقيادة المخرج سيمون أسمر، وكان من النجوم الذين قدموا معه فى البرنامج زياد برجي، وفارس كرم، ونيشان قدم مذيعًا. ومن بعد البرنامج شهد مشواره الغنائى انطلاقة كبيرة.