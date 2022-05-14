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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697677/رياضة-الشيوخ-تناقش-غدا--طلب-النائب-ياسر-الهضيبي-بشأن-إنشاء-هيئة-لاكتشاف-ورعاية-المواهب-الرياضية

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي، بشأن إنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

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وكان قد أكد النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن الحزب يرحب ويقدر دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إجراء حوار وطني سياسي بين جميع القوي السياسية دون تمييز أو إقصاء.

النائب ياسر الهضيبي يكشف ملامح رؤية حزب الوفد في الحوار الوطني

وأوضح الهضيبي، أن مبادرة الحوار الوطني لها دلالتين، الأولى تؤكد تماسك وترابط الجبهة الداخلية المصرية أمام التحديات وهو هدف استراتيجي قصده الرئيس، والثانية أن دعوة الرئيس ذهبت بمصر من ممارسة الديمقراطية غير المباشرة إلى ممارسة الديمقراطية المباشرة التي يتم فيها دعوة الجميع على طاولة واحدة للحوار حول المستقبل والحاضر.

وأكد المتحدث بأسم حزب الوفد، أن الحوار سيكون مثمر للغاية، لافتا إلى أن الحكومة هي المسئولة عن التنفيذ بينما الأحزاب والجمعيات مسئولة عن الطرح والاقتراح ومداولة الأفكار خاصة في حوار يجمع الجميع دون استثناء.

وأشار إلى أن حزب الوفد وضع 4 محاور لإعداد ورقة المشاركة في الحوار الوطني تشمل، المحور السياسي والمحور الاقتصادي ومحور الحماية الاجتماعية ومحور التعليم، إذ يرى أنه لا تنمية حقيقية بدون تعليم حقيقي وفعلي ويجد على أرض الواقع.

وأكد علي دور الأحزاب والبرلمان بغرفتيه في الاستماع للمواطن في المقام الأول لتلبية حقوقه كاملة خاصة في حقي الصحة والمسكن، معلنا تكليف الدكتورة هاجر التونسي أستاذ مساعد كلية التربية بجامعة حلوان وعضو البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب، لإعداد ورقة عمل حول رؤية الوفد في التعليم، بينما يقوم الدكتور مصطفى الفقي، الذي يمتلك خبرة كبيرة جدًا، بإعداد الرؤية حول السياسة الخارجية، كما يتولي "الهضيبي" بطرح رؤية الوفد حول السياسة الداخلية.