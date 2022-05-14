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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /697675/مهرجان-المركز-الكاثوليكي-المصري-يكرم-اسم-سمير-غانم-ودلال-عبد-العزيز

كشفت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية ميشيل ماهر، ومجدي سامي، أن تحمل الدورة الجديدة من المهرجان شعار “70 عاما من العطاء”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مهرجان المركز الكاثوليكي المصري الدورة الجديدة

تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز

يتجدد مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للعام الـ 70 حيث يبرز دور المركز ورسالته الإنسانية والفنية منذ بدء نشاطه، ومن جانبها قررت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ويأتي تكريم اسم الراحلين خلال حفل افتتاح المهرجان والمقرر أن يقام يوم الجمعة المقبل الموافق له 20 مايو الجاري، ومن جانبها ستتسلم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم التكريم، وسيشهد حفل الافتتاح أيضًا تكريم عدد من النجوم ومنحهم جوائز.

حيث تذهب جائزة التميّز الإعلامي للإعلامية د. درية شرف الدين لدورها القيادي في جميع المناصب التي تولتها، ولمكانتها في قلوب المشاهدين وقدرتها على إنارة العقول وتشكيل الوجدان، بينما تحصل الفنانة إلهام شاهين على جائزة المركز الخاصة، وتحصد الفنانة سميرة أحمد جائزة الريادة السينمائية.

المكرمين بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري

ومن المقرر أن تذهب جائزة فريد المزاوي للمخرج مجدي أحمد علي، ويحصل الفنان أحمد عبد العزيز على جائزة الإبداع الدرامي، ويحصد الفنان محمد صبحي جائزة الأب يوسف مظلوم، أما جائزة الإبداع الفني فهي للمطرب هاني شاكر.

ومن ضمن المكرمين في حفل افتتاح الدورة السبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي أيضًا كلا من الفنان محمد ممدوح والفنانة منى زكي والفنانة أمينة خليل، والكاتبة مريم نعوم والمخرج هاني كمال بالإضافة إلى الفنانة أسماء أبو اليزيد التي ستحصد جائزة المركز التشجيعية.

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يشار أن الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري تقام خلال الفترة من يوم 20 مايو الجاري وحتى يوم 27 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين بجوائز لجنة تحكيم المهرجان خلال حفل الختام يوم الجمعة الموافق له 27 مايو 2022.