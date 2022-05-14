تحرير 9920 عقدا لواضعى اليد على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أنه تم تحرير 9920 عقدا لواضعى اليد على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لاسترداد حق الدولة والشعب ولمنع إهدار المال العام، ومن المنتظر تحرير 2075 عقدا.





وأضاف المحافظ - فى تصريح اليوم السبت - أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بلغ 17 ألفا 439 طلبا منها 14 ألفا و534 طلبا صالح للتقنين وعددها 2905 طلبات غير صالحة للتقنين، مشيرا إلى أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظله الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة.

وكلف المحافظ على محمود متولى مدير إدارة الأملاك بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، والجدية والحزم فى إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون ( 241 ) لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وفى سياق آخر، أطلقت مديرية الصحة بالشرقية قافلة طبية علاجية لقرية الملاحة، التابعة لمدينة صان الحجر، وأسفرت عن توقيع الكشف والعلاج بالمجان لـ 2124 حالة ضمن مبادرة "حياة كريمة" وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية - فى تصريح اليوم السبت إن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية، مشيرا إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.