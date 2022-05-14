فوز 57 شخصًا لأداء الحج هذا العام بالقرعة العلنية بالسويس

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة السويس، اليوم السبت، اختيار 57 حاجًا فى القرعة الإلكترونية العلنية لأداء الحج عام 2022، فى احتفالية أقيمت بمقر مديرية أمن السويس بحضور المحافظ عبد المجيد صقر، ومدير الأمن اللواء محمد الألفى، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.





وأعرب المحافظ - وفقًا لبيان - عن تهنئته للحضور لعودة إجراءات قرعة الحج بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن نصيب المحافظة من قرعة الحج لهذا العام، بلغ 57 شخصًا من أبناء أقسام المحافظة الخمسة، مطالبًا الفائزين بالدعاء لمصر بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء. حضر الاحتفالية الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.

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