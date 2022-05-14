الخشت يهنئ محمد بن زايد لاختياره رئيسا للإمارات

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثقة ومبايعة شعب الإمارات، داعيًا الله أن يوفقه ويسدد خطاه على طريق الحكيم زايد الخير.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تستكمل وتواصل مسيرة الخير والتنمية والازدهار والقوة، وتبنى على إرث عظيم أسس له الشيخ زايد رحمه الله للإمارات كدولة متقدمة ومتطورة وقوية. وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن العلاقات العظيمة بين مصر والإمارات قيادة ودولة وشعبًا من الرسوخ والقوة بمكان، وتشهد ازدهارًا متزايدًا، كما نوه إلى وصية الشيخ زايد العظيمة بالحرص الشديد على العلاقة الخاصة وفوق العادية مع مصر، وحبه الشديد لها، وهى الوصية التى حرص على تنفيذها أبناء الشيخ زايد وقيادات وشعب الإمارات الشقيق.

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