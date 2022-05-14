صحة أسوان: الكشف على 1884 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بمركز إدفو

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، إنه تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى على المواطنين بقريتى (العدوة) ، و(البحيرة) بمركز إدفو، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1884 مواطنا ، ضمن مبادرة (حياة كريمة).





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