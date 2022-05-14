رئيس الجمهورية يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة عزت السعدنى

جدة - نرمين السيد - أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، العميد أحمد فتحى، للتعزية فى وفاة عزت السعدنى.



جدة - نرمين السيد - أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، العميد أحمد فتحى، للتعزية فى وفاة عزت السعدنى. وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

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