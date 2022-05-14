محافظ السويس: تطوير شبكات المرافق والرصف وطلاء العمارات السكنية القديمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ السويس عبد المجيد صقر، إنه سيتم رفع كفاءة شبكات المرافق والرصف وطلاء العمارات السكنية القديمة بالمحافظة، حيث سيتم الانتهاء منها على عدة مراحل وفق الموازنة المعتمدة، مؤكدا أنه لن يترك شبرا داخل السويس بدون تطوير، مضيفا أنه سيتم زيادة الرقعة الخضراء فى جميع المدن التى يتم تطويرها.





ووجه المحافظ - خلال تفقده المراحل النهائية لتطوير ورفع كفاءة 35 مدينة سكنية قديمة كمرحلة أولى، للحفاظ على الثروة العقارية حيث تضم هذه المدن نحو 70 ألف شقة، بتكلفة مبدئية بنحو مليارى جنيه - بسرعة الانتهاء من السوق الحضارى بمنطقة المميز والذى يضم 50 محلا لنقل أصحاب الأكشاك والمحلات العشوائية بمحيط المجمع الطبى الجديد إليها، كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق العامة قبل دهان العمارات. رافق المحافظ فى الجولة: الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، ومديرو الكهرباء والإسكان ورؤساء الأحياء، ومسئولو المرافق العامة.

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