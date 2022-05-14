الإمام الأكبر يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسًا للإمارات

جدة - نرمين السيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا المولى - عز وجل - أن يوفقه فى استكمال مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد فى خدمة البلاد والعباد.





وكتب فضيلة الإمام الأكبر فى تدوينه له على صفحتيه الرسميتين على فيسبوك وتويتر: "فى الوقت الذى أشعر فيه بأخى العزيز الشيخ محمد بن زايد ومصابه الجلل بفقدان أخيه وسنده الشيخ خليفة رحمه الله، فإننى أشُدُّ على يديه وأدعو الله أن يقوى ظهره، ويشدَّ أزره، ويوفقه رئيسًا وقائدًا لدولة الإمارات لاستكمال مسيرة الراحل الحكيم فى خدمة بلاده ودينه وأمته، ونشر العدل والخير فى كل مكان". الجدير بالذكر أن الإمام الأكبر كان قد نعى أمس الجمعة الشيخ خلفيه بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى وافته المنية بعد رحلة زاخرة بالإنجازات، قدم فيها بلاده نموذجا فريدا فى الريادة والازدهار، مؤكدا أنه كان رمزا فى العمل والإخلاص من أجل رفعة وطنه وأمته، ولم يدخر جهدا فى خدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وزخرت رحلته المعطاءة بالإنجازات والنجاحات التى جعلت بلاده رمزا يحتذى به فى الإدارة والريادة والتقدم.

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