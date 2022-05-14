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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /697673/الصحة-تطلق-قوافل-طبية-للتوعية-بالصحة-الإنجابية-بـ7-محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق قوافل طبية مجانية لتوعية السيدات بالصحة الإنجابية وتنمية الأسرة.

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مشروع تنمية الأسرة

وأوضحت الوزارة، أن هذه القوافل تستمر على مدار أيام 14 و15 و16 مايو بـ 7 محافظات هم: «دمياط، الدقهلية، أسيوط، الأقصر، بني سويف، قنا، أسوان، المنيا»، ضمن مبادرة «المشروع القومي لتنمية الأسرة».

أماكن قوافل تنمية الأسرة

وحددت وزارة الصحة والسكان، عدة مراكز وقرى بالمحافظات، والتي ستتواجد بها القوافل الطبية للصحة الإنجابية على مدار 3 أيام، وهم:

- في محافظة دمياط « الوسطاني – الإبراهيمية القبلية – طفر شحات بإدارة كفر سعد»

- في محافظة أسيوط «نجع خضر – الكودية – ديروط الشريف بإدارة ديروط»

- في محافظة الأقصر «كومير – أصفوان – الدير بإدارة إسنا»

- في محافظة بني سويف «صفط راشين – البرانقة – الملاحية بإدارة بيا»

-في محافظة قنا «الدهسة – العسيرات – كوم البيجة بإدارة فرشوط»

- في محافظة أسوان «كفور كوم إمبو – سبيل أبو المجد – فارس بإدارة كوم إمبو»

- في محافظة المنيا «داقوف – جبل الطير – منقطين بإدارة سمالووط»

- في محافظة الدقهلية «الوكالة – كفر يوسف – الضهرية بإدارة شربين»

عيادات المرأة الآمنة

كما توفر وزارة الصحة والسكان، عيادات المرأى الآمنة، بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضحت الوزارة أن هذه العيادات توفر مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة تحافظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، كذلك الاستفادة من خدمات الدعم الصحي والإرشاد النفسي، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.

الخط الساخن لوزارة الصحة

توفر وزراة الصحة والسكان، للمواطنين، عدة خدمات ومبادرات أخرى، كما تسعى لرفع الوعي بالعديد من الأمراض وكيفية الوقاية منها، وتقديم عدة نصائح للحفاظ على صحة أفضل عبر صفحتها الرسمية. وخدمة الاستفسار عن طريق الخط الساخن، لمن يرغب بمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن المبادرة على رقم 15335، أو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،