انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ 40 مليون.. فيلم واحد تاني يتربع على عرش إيرادات موسم عيد الفطر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /697662/بـ-40-مليون-فيلم-واحد-تاني-يتربع-على-عرش-إيرادات-موسم-عيد-الفطر

يواصل فيلم واحد تاني في تصدر شباك التذاكر بتحقيق أعلى الإيرادات حيث يصل إلى 40 مليون جنيه منذ بدء عرضه أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم واحد تاني

إيرادات فيلم واحد تاني

بلغت إيرادات فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي مبلغ 2 مليون جنيه في واحد فقط وذلك أمس الجمعة، لتضاف إلى إيرادات الفيلم التى حققها خلال الفترة الماضية ليصبح بذلك إجمالي الإيرادات 40 مليون جنيه حصدها الفيلم خلال أسبوعين عرض.

ويشار أن فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي كان قد انطلق في دور العرض السينمائية مع أول أيام عيد الفطر الماضى، وتصدر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه ويضم العمل في بطولته بجانب الفنان أحمد حلمي عدد من النجوم.

ويشارك في بطولة فيلم واحد تاني كلا من روبى، سيد رجب، أحمد مالك، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل محمود حافظ وعمرو وهبة وشيكو وآخرين والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

عودة أحمد حلمي للسينما

يذكر أن فيلم واحد تاني يعيد الفنان أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب استمر حوالي 3 سنوات، وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ثم يقابل زملاء دراسته القدامي ويكتشف أن واحد منهم أصبح رجل أعمال ناجح، وفي حفل يجمع زملاءهم القدامي يكتشف الموظف وهو الفنان أحمد حلمي أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

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ويضم موسم عيد الفطر السينمائي في منافسته 3 أفلام حتى الآن وهم فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي وروبي وفيلم العنكبوت والذي يضم في بطولته كلا من أحمد السقا ومنى زكى ومن إخراج أحمد نادر جلال، وفيلم زومبى للفنان على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد والإخراج لـ عمرو صلاح.