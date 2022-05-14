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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /697661/رجال-يد-الأهلي-يفوز-على-نيامي-ويتأهل-لنصف-نهائي-كأس-الكؤوس-الإفريقية

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب فريق نيامي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في النيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أقيمت المباراة على صالة الجنرال سيني كونتشي، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي عرض قوي، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة44-18 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

حصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.