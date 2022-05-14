نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني 2022 “نتيجة رابعه ابتدائي” جميع المحافظات

انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائي في يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 من شهر مايو الجاري من اداء امتحاناتهم للفصل الدراسي الثاني بشكل كامل وبدء الأجازة نهاية العام، ومنذ انتهاء امتحاناتهم يترقب اولياء الأمور موعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات واعلان النتائج الرسمية لطلاب الصف الرابع.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم يترقب اولياء الامور ظهور النتائج في اي لحظة من هذا الشهر ويستعد الاباء والامهات للكشف عن النتائج الخاصة بابنائهم وتعلم كيفية الدخول للموقع الرسمي للوزارة، حيث يتم رفع النتائج على مواقع المديرة التعليمية للمحافظة التابع لها الطالب، ويبحث اولياء الامور حاليا عن معرفة كيفية الاستعلام عن النتائج، ونقدم لكم في هذا المقال الطريقة التفصيلية لذلك وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: قم اولا بالدخول الى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بمحافظك أو المحافظة التابع لها الطالب، حيث يكون لكل محافظة موقع خاص بها. الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة . الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الاسكندرية . الموقع الرسمي التابع لمحافظة الدقهلية . الموقع الرسمي لمديرية محافظة الشرقية التعليمي . اما الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية.

الخاص بمحافظك أو المحافظة التابع لها الطالب، حيث يكون لكل محافظة موقع خاص بها. التوجه الى اختيار نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

قم بتحديد خيار الترم الدراسي الثاني.

قم بادخال رقم جلوس الطالب وادخل اسمه بالكامل.

تظهر الصورة التفصيلية لنتيجة الطالب، ويتيح الموقع امكانية تحميلها او نقلها. الصف الرابع الابتدائي النظام الجديد

يذكر أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي قد اتبع هذا العام نظاماً تعليمياً جديداً يتم تطبيقه على طلاب الصف الرابع لهذا العام والذي قدم بتغيير جذري للمناهج بشكل غير معتاد مما احدث نوبة من الجدل بين أولياء الأمور والمعلمين والتربويين وهذا ما زاد من الترقب لظهور النتائج والقلق بين أوساط الآباء والمعلمين والطلاب، حيث الصف الرابع يعتبر أول سنة دراسية يخضع فيها الطالب لاداء الاختبارت التحريرية بعد تطبيق نظام النجاح بدون امتحان للصفوف الثلاث الابتدائية الأولى وصفوف الروضة قبل التعليمية مما اثار حفيظة وقلق الكثير من اولياء الامور.