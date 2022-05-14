الكنيسة تهنئ الشيخ محمد بن زايد على توليه رئاسة الإمارات

جدة - نرمين السيد - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاختياره من قبل المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وقال بيان للكنيسة، اليوم السبت: "نثق أنه سيسير على درب البناء والرقى والتقدم الذى أرساه الأب المؤسس صاحب السمو الراحل الشيخ زايد آل نهيان، مستكملا المسيرة الناجحة التى قادها الرئيس الراحل سمو الشيخ خليفة بن زايد". واختتم البيان: "نصلى لكى يوفق الله خطاه لما فيه الخير والسلام والبنيان لدولة الإمارات ولشعبها العظيم".

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