وزيرة التضامن توجه بسرعة تقديم الدعم اللازم لـ 4 حالات إنسانية

جدة - نرمين السيد - حيث أشارت الاستغاثة إلى تضرر المواطنة "م. ك. ع. ج "، والتى تقيم بمنطقة صلاح الدين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية للمواطنة التى تعانى من مرض الفيل، بالإضافة إلى أن الأسرة مهددة بالطرد من المسكن بسبب عدم قدرة الأسرة على سداد قيمة الإيجار.

فور رصد الاستغاثة تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى، وبتكليف فريق التدخل السريع المحلى بالمديرية، وببحث ودراسة الاستغاثة تبين أن المواطنة مطلقة وتتقاضى مساعدات من برنامج الدعم النقدى كرامة بقيمة 450 جنيها، ولديها 3 أبناء ذكور يقيم أحدهم بكشك خشبى بجوار مدرسة معاذ بن جبل بدمنهور، علما بأن الابن الثانى يقيم مع والدته، وأن الابن الثالث متزوج وغير مقيم مع الأسرة.

وفى هذا الإطار ونظرًا لسوء الحالة المعيشية للأسرة والحالة الصحية للمواطنة، فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعى بقيمة 500 جنيه شهريا، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدى الجمعيات بدمنهور لسداد القيمة الإيجارية للمسكن المستأجر وتوفير الاحتياجات الشخصية للمواطنة، فى حين تم التنسيق مع إحدى الجمعيات بشأن إدراج المواطنة للحصول على المساعدات المالية والعينية شهريا، فى حين تم التنسيق مع المسؤولين بمديرية التموين بمحافظة البحيرة بشأن استخراج بطاقه تموينية للأسرة حيث إن المواطنة من مستقيدى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.

وفى سياق متصل تتابع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء الحالة الصحية للمواطنة مع أجهزة وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

وفى الوقت ذاته وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تفيد بوجود سيدة مسنة تبلغ من العمر 75 عامًا تقيم بمحافظة المنوفية، علما بأن المواطنة تناشد المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء بسرعة مساعدتها بشأن إجراء جراحة عاجلة بالفخد نتيجة كسر مضاعف.

وقد توجهت المواطنة بمرافقة أحد الأقارب إلى مستشفى جامعة المنوفية وتم حجزها إلا أن المواطنة ليس لديها القدرة المالية على تحمل نفقات الجراحة والعلاج، وقد تم سداد تكاليف بعض الفحوصات الطبية من خلال فاعلى الخير، وتحتاج المواطنة إلى إجراء الجراحة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مساعدة مالية تعينها على احتياجاتها المعيشية بعد تعافيها نظرا لعدم وجود عائل يساعدها.

فور تلقى الاستغاثة فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعى ومديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، وببحث ودراسة الاستغاثة ونظرا لسوء الحالة المعيشية للمواطنة فقد تم إعداد مذكرة بهذا الشأن وعرضها على الوزير محافظ المنوفية، وقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة للمواطنة بقيمة 5 آلاف جنيه، حيث تم توجيه أحد أقاربها إلى ديوان عام المحافظة لصرف المبلغ المشار إليها.

وفى سياق متصل تولى المختصون بغرفة التدخل السريع الطبى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بالجهات المعنية بجامعة المنوفية، وكذا وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، حيث تقرر توفير مستلزمات الدم اللازم للمواطنة، بالإضافة إلى اعتماد قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنة بشأن إجراء جراحة عاجلة، على أن يتم إجراء الجراحة فور استقرار حالتها الصحية.

كما وجهت وزيرة التضامن الإجتماعى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام مقطع فيديو مصور يشير إلى تضرر مواطنة مسنة بمحافظة الأقصر بسبب سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية، علما بأن المواطنة لم تحصل على أيا من أنواع الدعم التى تقدمها الدولة، وذلك بسبب عدم توثيق الزواج من زوجها المتوفى، الأمر الذى يحول دون استخراج المستندات الثبوتية للمواطنة والابن.

وفى هذا الإطار وفور رصد الاستغاثة فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعى ومديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر، وعليه تقرر مساعدة المواطنة من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية ، حيث تولت إحدى الجمعيات توفير حفاضات للمواطنة، فى حين تولت جمعية أخرى توفير مساعدة مالية قدرها 500 جنيه، وكذا مساعدة المواطنة بتوفير مواد غذائية، فى حين تم التنسيق مع جمعية الأورمان بشأن توفير كرسى متحرك للمواطنة.

وفى سياق متصل فقد تم اصطحاب نجل المواطنة إلى مديرية أمن الأقصر، وذلك بشأن تقنين الإجراءات لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنة، وفور إنهاء الإجراءات سيتم البدء فى تسجيلها ضمن برنامج كرامة.

وفى ذات السياق وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية بسرعة بحث شكوى رابعة قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى تضرر مواطنة بسبب سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية وعدم صرف المعاش التأمينى لعدم وجود تحقيق شخصية، وعليه فقد تم تكليف الإدارة الاجتماعية المختصة بمساعدة المواطنة واستخراج تحقيق الشخصية لها، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع مكتب التأمينات المختص والذى أفاد أنه قد تم إنهاء إجراءات صرف معاش تأمينى للمواطنة بواقع مبلغ قدره 2000 جنيه مستحق عن شهرين وجار استمرار صرف المعاش، وكذا التنسيق مع الجمعيات الخيرية وصرف عدد 2 كرتونة مواد غذائية للمواطنة.