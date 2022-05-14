أمين البحوث الإسلامية: خليفة بن زايد كان رمزا مهما فى الارتقاء بوطنه والأمة

وأشار إلى أنه حقق الكثير من الإنجازات فى عهده ولم يتأخر يومًا عن أداء دوره ورسالته.
وأضاف الأمين العام - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت - أن هذه الشخصية الوطنية لم تتأخر يومًا فى الاستجابة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية فكانت حاضرة بمواقفها فى كل الأزمات واتخذت خطوات فاعلة فى مواجهتها، وهو ما يعكس تاريخه الذى كان مليئا بالعطاء ليظل بعد مماته رمزًا مهمًا من رموز الوطنية وقدوة لكل الأجيال القادمة.
وأكد أن خليفة بن زايد كان من مؤسسى دعائم التسامح والسلام فى العالم أجمع، مشيرا إلى أنه تم فى عهده توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية والتى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان لترسيخ أسس الأخوة والسلام والتسامح وقبول الآخر.
ووجه الأمين العام خالص التعازى لكل الشعوب العربية والإسلامية فى فقدان هذه الشخصية الإنسانية صاحبة المواقف النبيلة، كما وجه تعزية خاصة للشعب الإماراتى الشقيق داعيًا المولى - عز وجل - أن يرحم الفقيد رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته.
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