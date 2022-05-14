وزير الدفاع يلتقى نظيره التشادى لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.
تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأشاد وزير الدفاع الوطنى بجمهورية تشاد بجهود مصر الداعمة لجميع قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتشادية.
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