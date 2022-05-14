انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. الجزائر خارج كأس العالم فيفا يرفض إعادة مباراة الكاميرون حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697655/رسميا-الجزائر-خارج-كأس-العالم-فيفا-يرفض-إعادة-مباراة-الكاميرون

أصدرالاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا اليوم السبت، يؤكد فيه رفض شكوته المقدمة للفيفا بإعادة مباراته ضد الكاميرون، وخروجه رسميا من كأس العالم2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان قد أرسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم للكاف شكوي من أجل إعادة مباراة المنتخب ضد الكاميرون، ولكن تم رفض الطلب.

الجدير بالذكر أن خسر المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 قطر، أمام الكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الإياب.

خرج جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، بعد المباراة وبعث برسالة حزينة لجماهير الجزائر، بعد خسارة بطاقة التأهل لمونديال قطر.

رسالة جمال بلماضي

وقال بلماضي: "أتحمل المسؤولية كاملة، الجزائر بلدي، سيمر المنتخب الوطني بأوقات صعبة في الأشهر القادمة، لكن يجب النهوض مجددا".

وأضاف: "حين كنت مفيدا للمنتخب كنت حاضرا وعندما أشعر بأنني لا أستطيع تقديم الإضافة سأرحل سأفكر في مستقبلي في الأيام القليلة القادمة".

وتابع: "الجزائر بلد كبير وسيكون هناك أمور جميلة مستقبلا سواء بقيت هنا أو رحلت، وأنا دائما في خدمة بلدي".

واختتم: "الظلم التحكيمي ليس وليد بل نحن نعاني منه منذ مدة طويلة، ونتعرّض لقلة الاحترام حيث أصبح الحكام لا يحترمون منتخبنا".

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والجدير بالذكر أن كان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

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وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب"

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".