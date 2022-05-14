انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ 17 أغنية.. كاظم الساهر يفتتح حفلات موسم جدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697654/بـ-17-أغنية-كاظم-الساهر-يفتتح-حفلات-موسم-جدة

أحيا الفنان كاظم الساهر مؤخرًا حفله الأول ضمن موسم جدة 2022، والذي أقيم يوم الخميس الماضي الموافق له 12 مايو على مسرح بنش مارك، ولاقى تفاعل الجمهور بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل كاظم الساهر في موسم جدة

كاظم الساهر موسم جدة 2022

لاقى القيصر كاظم الساهر تفاعل كبير من الجمهور فور صعوده على المسرح وبعدها بدأ حفله في موسم جدة 2022 بأول أغانيه التي تحمل اسم "اراضي كفوفها" كما قدم خلال الحفل الذي استمر لمدة ساعتين ١٧ أغنية.

وكان قد اختارها كاظم الساهر بناءً على طلب الجماهير ثم اختتم حفله ضمن موسم جدة 2022 بأغنية بعنوان "قولي أحبك”، وكان قد أعرب الفنان عن سعادته لافتتاح حفلات موسم جدة على مسرح بنش مارك.

وظهر الفنان سعيد بـ لقاء جمهوره ومتابعيه في جدة، وكان الجمهور وصف حفله بالرائع والجميل الذي يسعى لإسعاده هو وكامل الفرقه الموسيقية الخاصة به وتحدث في مؤتمر صحفي خاص بالحفل عن ألبومه الجديد.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وأوضح القيصر كاظم الساهر أن ألبومه الجديد يحتوي على أغاني تعاون خلالها مع عدد من الشعراء كالشاعر نزار القباني والشاعره جمانه من اليمن وصديقه كريم العراقي والشاعره دارين والشاعر خليل العيلبوني والشاعر الكبير أسعد الغريدي.

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وفي سياق متصل، من جانبه أعرب محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك عن سعادته بحفل كاظم الساهر الأخير في موسم جدة 2022 وقال: “سعيدين جدًا بافتتاح حفلات موسم جدة 2022 مع النجم الكبير كاظم الساهر”.

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وأضاف محمد زكي حسنين: “الذي أدى مجموعة من أغانيه التي اختارها جمهوره بنفسه.. نسعد دائمًا في بنش مارك بتنظيم حفلات القيصر، وحريصين كل الحرص على إرضاء ذائقة جمهور القيصر، خصوصا وأننا مع حفل الجمعة 13 مايو بالرياض سنكون نظمنا 11 حفل للقيصر كاظم الساهر، وهذا أمر نفخر به بالتأكيد”.