مراون بابلو يطالب جمهور حفله بالإسكندرية بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء سيناء

حفل مروان بابلو بالاسكندرية

واستحدث منظمو الحفل منطقة مخصصة للبنات فقط تحت مسمى "بينك سيركل"، بحيث تكون محمية ومنفصلة عن باقي الجمهور، لتوفير مساحة آمنة ومستقلة لجمهور بابلو من الجنس اللطيف، في تجربة تطبق لأول مرة في مجال الحفلات الغنائية في مصر.

أشعل بابلو الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدى الشباب بالإضافة الى اغنيته الجديدة "بربري" التي أطلقها مؤخرا وحقق تريندات مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة الى أغاني البومه الأخير "غابة"، من بينها "كنترول" و"الحب فين" و"دون" و"أتاري"، وأغنية الألبوم الرئيسية التي كسرت حاجز 21 مليون مشاهدة.

مروان بابلو يطرح راكور

طرح مغنى التراب مروان بابلو أغنيته الجديدة "راكور"، يوم 7 مايو الجارى، وحازت الأغنية على إعجاب الكثيرين من متابعى المغنى، وتقترب من تحقيق المليون مشاهدة من خلال القناة الرسمية للمغنى على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية راكور

وتقول كلمات الأغنية:

حاسس بنفسي كينج أنا الكونج

طاير فوق السين زي الدرون

برجعهم مكانهم زي الراكور

زي الراكور زي (الـراكور)

نزيه و قارح بحر انا مالح

مليش في الشعوذة بس سري باتع

طير أنا جارح بصطاد الأرانب

قبضت المبالغ skrt قمت خالع

زميلي دا تراكي f*** ألبوماتكو

عقرب في كتابتي فا بسم بدنكو

إتكلمو في ضهري بس دوا تمامكو

مهما نتقارنو عمري ما أبقا شبهكو

زيوس و حوراس أنا الميكس

بقالي حبة humble محتاج أflex

الـ down payment جت و إتصرفت عاللبس

عُمت وسط الحيتان عشان أصطاد القرش

و دا اللي كان نفسي فيه

-

دا اللي كان نفسي فيه x7

-

oh yeah

زميلي إحنا صناع الموج

داخل فيهم زي الثور

جبت الكاش و عايز more

woah yeah

عايزين ڤيلا بالبسين

زميلي f*** الـ enemies

محدش فيهم جابلي deal

eh woah

أنا جايلكو بالطوفان

مش هتهرب من العقاب

أشقك من بؤك للطحال

wait wait

زميلي هتروح ملكش دية

كلكو أشباه مفيش هوية

واقعين مش حاسس بندية

(زميلي جيب من الأخر)

-

دا اللي كان نفسي فيه x7

-

أه القبض يبقا بالدولار

مبندورش علي الأثار

إحنا جايين نسيب أثار

أه اللي اخره نور أوله شرط

عزيمة صخر القلب صلب

مفيش شتيمة كله ضرب

بكلم الـ CEO

يعني بكلم نفسي I'm on another level

عايز الـ M زي الـ H تبقا Triple

فرق كبير ما بينا كلامي أنا بكتبه

إنتو بتزيفو عشان كدا هتخيشو

والجمهور غلابة و مش بيدركو

حضرت الجن و زي الكاش بصرفه

خصمي موجود بس زي قلته

shut the f*** up and listen

(this how to be a king)

(هادي معاه الـ sauce بيتش)

وأحيا مروان بابلو حفلاً غنائياً في السعودية بمشاركة ويجز وعفروتو واستعراضية أشعلها فريق الدي جي السعودي الشهير JAZZY SPA SOUNDSواستقبل الجمهور قبل بدء الحفل بالهتافات والصافرات، ليغني أغني "غابة" فور صعوده على المسرح والتي تفاعل معها الجمهور، ثم توالت أغاني بابلو حيث غني:" بربري، الجميزة، الحب فين" وغيرها من الأغاني الشهيرة.