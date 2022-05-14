مصرع شاب بسبب لدغة دبور بالغربية

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - فى واقعة غريبة من نوعها، شهدت قرية منوف التابعة لدائرة مركز طنطا، بمحافظة الغربية مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضه للدغة دبور نحل أثناء عمله في مجال الحاصلات الزراعية، نتيجة إصابتة بصدمة حادة، وجرى نقله إلى مستشفى خاص بطنطا ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا بوفاة شاب يدعي نادر خالد ياسين الجزار، في العقد الثالث من العمر، إثر إصابتة بلدغه دبور نحل في قرية محلة منوف بدائرة مركز طنطا.

المتوفى أثناء عمله في الحاصلات الزراعية وتجميع محصول البصل

وتبين من التحريات والمعاينة، أن المتوفى أثناء عمله في الحاصلات الزراعية وتجميع محصول البصل لدغه دبور نحل، فأسرع الأهالي بحمله في إحدى السيارات،ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا، لتوفير الرعاية الصحية الأولية له وسرعه علاجه، وخلال ذلك تدهورت حالة الشاب ولفظ أنفاسه الأخيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.