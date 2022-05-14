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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697635/تشريعية-الشيوخ-تستكمل-مناقشة-تيسير-إجرءات-التقاضي-غدا

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اجتماعا غدا الأحد، لإستكمال مناقشة " تيسير إجرءات التقاضي”.

دوت الخليج

«تشريعية الشيوخ» تستكمل مناقشة تيسير إجرءات التقاضي.. غدا

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من “النائب عبد السلام مصطفى الجبلى”، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن “استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد.

وتناقش أيضا الجلسة العامة، تقارير لجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعي عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد مجدي فريد، بشأن “إصدار ملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتضمن التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان، واقتراح مقدم من النائبة راجية الفقى بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوى الهمم، بالإضافة إلى اقتراح من النائب محمود القط، بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشى عمال أحداث حتى الآن.

وتتضمن المناقشة أيضا ثلاث تقارير للجنة التعليم، والبحث العلمى، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، بشأن سياسة التحول الإلكتروني في الجامعات المصرية، ومن النائب علاء الدين مصطفى بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى، ومن النائب عمرو عزت حجاج، بشأن استحداث مادة دراسية بمراحل التعليم قبل الجامعى بعنوان "هوية مصر".

وتشمل تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وأبعاد تلك الظاهرة وأثرها. وتتضمن أيضا تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحى، بشأن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لقرى طلحة بردين بالزقازيق، وإدراج مشروع صرف صحي قرية الحلبي، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية.

بالإضافة إلى تقارير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي بشأن إجراء بعض التعديلات على ضوابط تغطية الترع والمصارف وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، وتغطية أو تدبيش مصرف بهنبای واستكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية ومن المنتظر ان يقوم المجلس بإحالة تلك التقارير للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها.