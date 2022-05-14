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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697656/الرئيس-السيسي-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-على-توليه-رئاسة-دولة-الإمارات

هنأ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيسًا لدولة الامارات العربية المتحدة.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يهنئ سمو الشيخ محمد بن زايد لتوليه رئاسة دول الإمارات

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد، في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ امتدادًا لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم واجب العزاء في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية أمس الجمعة.