أسامة الأزهري يهنئ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسا جديدا للإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 03:29 مساءً - هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على انتخابه رئيسا جديدا للإمارات العربية المتحدة.

وكتب الأزهري عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: أتقدم بخالص التهاني إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسا جديدا للإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.

وأضاف: ندعو الله جل جلاله أن يكتب على يده الخير والرخاء والازدهار للإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولشعبها الكريم، وأن يحفظ الله مصر والإمارات وأوطاننا كلها من كل سوء.