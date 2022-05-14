الرئيس السيسى يهنئ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتوليه مقاليد الحكم رئيسا لدولة الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 03:29 مساءً - صرح السفير بسام راضى، المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، معرباً سيادته عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.