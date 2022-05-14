القومي للمرأة ينفذ البرنامج التدريبي للولاية على المال لأعضاء نيابات الأسرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 03:28 مساءً - المجلس القومي للمرأة (مكتب شكاوي المرأة) ، و النيابة العامة (معهد الدراسات الجنائية والتدريب ) ، وفي ضوء خطة العمل التنفيذية للتغلب علي الاشكاليات الاجرائية المتعلقة بمسائل الولاية علي المال ، يتم استكمال البرنامج التدريبي للولاية علي المال ، والتى تستهدف أعضاء نيابات الأسرة بنيابة استئناف الاسماعيلية ، حيث تم تنفيذ ثلاثة دورات تدريبية علي التوالي ، بمشاركة كل من الأستاذة ولاء سليم الباحثة القانونية بمكتب شكاوي المرأة ، والمستشار أحمد السعيد - مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب والمستشار أحمد شعبان - المفتش القضاءى ، والمستشار راضى أبو الفتوح - رئيس نيابات شؤون الأسره العليا ، والأستاذة آيه أحمد الداعم الفنى لملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى ، وذلك خلال الفترة من ٧ الي ١١ مايو ٢٠٢٢ .

يذكر أن البرنامج التدريبي للولاية على المال يأتى في اطار خطة عمل تنفيذية منبثقة من بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة ، وتشمل العديد من المحاور منها البرامج التدريبية، تقديم مشروعات تعديلات تشريعية، تحسين البني التحتية، اعداد دليل عمل مكتب شكاوى المرأة حول مسائل الولاية علي المال، التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومنها البنك المركزى، وزارة العدل، هيئة التأمبنات الاجتماعية ومصلحة الاحوال المدنية.