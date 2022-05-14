التعليم: 99 % من طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم السبت، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 /2022 والتى تستمر حتى يوم الأربعاء 25 مايو.





وبلغت نسبة أداء امتحان الكيمياء (فى الفترة الصباحية) 99.7%، حيث حضر اليوم الامتحان 570 ألفا و766 طالبا وطالبة، من إجمالى مستهدف 573 ألفا و509 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2743 طالبا وطالبة.

كما بلغت نسبة أداء امتحان الجغرافيا (فى الفترة الصباحية) 99.7%، حيث حضر اليوم الامتحان 570 ألفا و883 طالبا وطالبة، من إجمالى مستهدف 573 ألفا و509 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2626 طالبا وطالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن غدا الأحد يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادتى تطبيقات الرياضيات والجغرافيا، بينما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأثنين الموافق 16 مايو الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ حسب الجدول المعلن سابقًا.