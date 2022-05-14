السفارة المصرية فى السويد تنظم محفلا أكاديميا لتبادل الخبرات

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة جمهورية مصر العربية فى السويد، محفلاً ضم 13 من رؤساء الأقسام والأساتذة من كلية الهندسة بجامعة فاروس ونظرائهم من جامعة KTH بالسويد، بالإضافة إلى عدد من المصريين العاملين فى مجال التقنيات المتطورة، وذلك للاستفادة من خبرات السويد فى المجالات العلمية خاصة فيما يتعلق بالابتكار والشراكات الناشئة.





تم الاتفاق بين الحضور على دعم وتطوير التعاون الحالى بين الجامعتين وبحث إمكانية امتداد التعاون ليشمل الدراسات العليا وكذلك زيادة وتيرة التبادل الطلابى والأساتذة فيما بينهما. كما تم مناقشة بحث سبل الاستفادة من خبرة السويد وجامعة KTH فى الربط بين المجتمع الأكاديمى ومجتمع رجال الأعمال، لتنعكس الأبحاث إيجابيا على النشاطات الاقتصادية فى مصر، والنظر فى إمكانية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدعم وخلق شراكات مع الكيانات الناشئة فى مصر فى مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يسهم فى دعم التطور العلمى بمصر وتحقيق مكاسب اقتصادية إضافية.

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