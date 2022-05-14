عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ محمد بن زايد لتوليه مقاليد الحكم فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، أعرب عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد فى مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التى حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتدادا لمسيرة الازدهار التى أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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