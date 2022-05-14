«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الأحد.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697650/الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-غدا-الأحد-وتوقعات-بسقوط-أمطار-على-القاهرة-الكبرى

تشهد البلاد غدًا الأحد، طقسًا حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

دوت الخليج

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقعات الطقس في مصر غدا الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى غدًا الأحد، نشاطًا للرياح وجو غائم جزئيًا، كما أن هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، وبنسبة حدوث 30% على الوجه البحري.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية، نشاطًا للرياح وجو غائم جزئيًا، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% مع نشاط للرياح وجو غائم جزئيًا.

حالة البحر المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون من خفيفة إلى معندلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 31 19

- الأسكندرية 24 17

- طنطا 30 19

- دمنهور 28 18

- مرسى مطروح 23 16

- السلوم 24 16

- سيوة 31 17

- بور سعيد 25 18

- الزقازيق 31 19

- الإسماعيلية 31 18

- السويس 30 18

- رفح 24 16

- نوبيع 33 19

- كاترين 30 14

- شرم الشيخ 34 25

- الغردقة 34 24

- الفيوم 32 20

- المنيا 32 21

- أسيوط 34 21

- الأقصر 41 24

- أسوان 44 26

- الوادي الجديد 37 23

- حلايب 35 21

- شلاتين 36 22

-الزقازيق 31 19

- طابا 30 19

- إدفو 44 26

-أبو سمبل 43 25

- رأس سدر 30 18

-العريش 25 16

- مرسى علم 32 23