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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697644/حزب-المؤتمر-الحوار-الوطني-يحقق-العديد-من-الاهداف-الاستراتيجية-ومشاركة-القوي-السياسية-مؤشر-ايجابي

قال الدكتور محمد الشرقاوي، القيادي بحزب المؤتمر إن الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحقق العديد من الأهداف الاستيراتجية لصالح الدولة المصرية.

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حزب المؤتمر: الحوار الوطني يحقق العديد من الاهداف الاستراتيجية ومشاركة القوي السياسية مؤشر ايجابي

وقال " الشرقاوي " في بيان صحفي اليوم، إن الحوار الوطني سيعمل علي تماسك وترابط الجبهة الداخلية المصرية أمام التحديات كما أنه سيؤدي الي نقل الدولة المصرية من ممارسة الديمقراطية غير المباشرة إلى ممارسة الديمقراطية المباشرة التي يتم فيها دعوة الجميع على طاولة واحدة للحوار حول المستقبل والحاضر.

وأشار امين حزب المؤتمر بمدينة العاشر من رمضان أن الحوار سيكون مثمر للغاية لاسيما أن الحكومة هي المسئولة عن التنفيذ بينما الأحزاب والجمعيات مسئولة عن الطرح والاقتراح ومداولة الأفكار خاصة في حوار يجمع الجميع دون استثناء.

وأشاد بحرص القوى السياسية والحزبية والشبابية للمشاركة في الحوار، وهو مؤشر جيد للوصول إلى توافق حول الموضوعات التي تخدم الوطن والمواطن، لافتًا إلى أن أهم ما يميز هذا الحوار أنه حوار غير مشروط، لأنه دائما ما تفشل الحوارات القائمة على الاشتراطات المسبقة.

كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اكدت على أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.