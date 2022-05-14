انت الان تتابع تفاصيل خبر "السمع والطاعة".. أحلام تهنيء الشيخ محمد بن زايد على انتخابه رئيسا للإمارات حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697643/السمع-والطاعة-أحلام-تهنيء-الشيخ-محمد-بن-زايد-على-انتخابه-رئيسا-للإمارات

شاركت الفنانة أحلام متابعيها وجمهورها بنشرها صورة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته على توليه منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسميا وذلك عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد أمس الجمعة.

دوت الخليج يرصد تهنئة أحلام للشيخ محمد بن زايد

أحلام والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

نشرت الفنانة أحلام الشامسي، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر كتبت بها: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ‎رئيس الدوله دوله الامارات العربيه المتحدة”.

وأضافت قائلة: “تحت بيرق سيدي ‎محمد بن زايد نبايعك على السمع والطاعه سمعاً وطاعه سيدي بوخالد»، وجاء ذلك بعد أن انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

ويشار أن المجلس عقد صباح اليوم السبت، اجتماعاً في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم وهو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجاء الاجتماع بحضور كلا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

اقرأ أيضًا

«خير خلف لخير سلف».. هكذا علقت رانيا يوسف على انتخاب محمد بن زايد رئيسًا للإمارات

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة أحلام الشامسي طرحت أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب استمر لحوالي 5 سنوات، وضم الألبوم الخاص بها 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم «فدوة عيونك، زوبعه، عيوني بس، حزين، يا آدمي حس، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دفتر وممحاه، دمعة زرقا، سر معلن، ابن التراب، الفرقا، خاطري ضايق، وما سألت إلا عليك» وحققت بالألبوم نجاحا كبيرًا وقت عرضه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.