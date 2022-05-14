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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697642/اعرف-هتقبض-يوم-أيه-موعد-صرف-معاشات-شهر-يونيو-2022

ينتظر أصحاب المعاشات من كبار السن والمستفيدين من منظومة التأمينات الإجتماعية موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022، وذلك بالزيادة الجديدة والعلاوة التي أقرتها الحكومة لصرفها لأصحاب المعاشات خلال هذا العام، والتي تم تطبيقها منذ شهر إبريل الماضي.

دوت الخليج

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022 للموظفين

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022..

تبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2022 أيام:

- ا و 2 يونيو لأصحاب المعاشات الضين يحصلون على الحد الأدنى - 3 و 4 يونيو للذي يحصول على معاش يحصلون على معاش يصل إلى 2000 جنيه - 5 و 6 يونيو للذين يحصلون على معاش أكثر من 2000 جنيه.

هذا، ويتم صرف معاشات شهر يونيو 2022، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة التأمينات الإجتماعية عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في البنوك والبريد المصري والمحافظ الإلكترونية أيضًا، وذلك في إطار التخفيف على المواطنين ومنع الزحام والتكدسات.

عدد المستحقين للمعاشات

ويبلغ عدد المستحقين للمعاشات نحو 10.7 مليون شخص، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي في وقت سابق، بقيمة تصل 24 مليار جنيه شهريًا، بحسب ما ذكرته الهيئة القومية للضمان الإجتماعي في مصر.

وبلغت نسبة الزيادة في المعاشات بداية من شهر إبريل 13%، ويتم صرفها خلال الشهر الجاري، وذلك بناءًا على تعليمات رئيس الجمهورية، والتي تم إصدارها أيضا بقانون من مجلس النواب.

صرف المعاش للمتخلفين

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد قامت أمس، بصرف معاشات مايو من ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مسبقًا.

من جانبها، وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كل الإجراءات لصرف معاشات مايو من بنك ناصر الإجتماعي، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة.

كما وجهت بتغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.