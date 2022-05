انت الان تتابع تفاصيل خبر يسرا تنعي شيرين أبو عاقلة بصورة برفقتها: «رمز قهر العدو في حياته ومماته» حصرياً على موقعنا

يسرا برفقة شيرين أبو عاقلة

نشرت يسرا صورة تجمعها بشيرين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "في بعض الغياب حضور أكبر، لرمز قهر العدو في حياته ومماته.. رحمك الله يا شيرين رمز وكلمة حق من أرض فلسطين العربية الحرة.

مسلسل يسرا الجديد

على الصعيد الاخر، تستعد النجمتين يسرا ونيللى كريم لبدء التحضيرات المبدئية لمسلسلهما "روز وليلى" المكون من 12 حلقة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، المسلسل يضم العمل نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً للمرة الأولى في بطولة مشتركة.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و "Cardella" و "On the Way to Denmark" .

تأتي قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليئة بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها .

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن - اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو.

يسرا تتألق في مسلسل أحلام سعيدة

أكدت الفنانة يسرا أن مسلسل (أحلام سعيدة) المعروض في موسم رمضان الحالي، حقق حلمها بتقديم عمل كوميدي راقي ومختلف ويطرح مجموعة من القضايا المجتمعية المهمة المتعلقة بالمرأة.

وقالت يسرا، في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام" اليوم بمناسبة انتهاء تصوير حلقات المسلسل قبل يومين، إن فريدة هانم أو ديدي التي تقدمها ضمن أحداث العمل.