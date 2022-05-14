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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697639/بالاسماء-إصابة-3-أشخاص-فى-انقلاب-تروسيكل-بطريق-كوم-ادريجه-ببني-سويف

أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم بطريق الواسطي الميمون امام قرية كوم ادريج ببني سويف، اليوم السبت، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

دوت الخليج

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية كوم ادريجه مما أسفر عنه وقوع اصابات

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال المحافظة، لتلقي العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين

واستقبلت طؤارى مستشفى الواسطى المركزي المصابين، وجميعهم مقيمون بقرية أشمنت، وهم : طارق محمد، 38 سنة، سائق تريسكل، وبه اشتباه كسر بالقدم اليمني، وشريف محمود، 38 سنة، عامل، وبه كدمات وسحجات بالجسم، وصابر محمد، 47 سنة، عامل، وبه جروح وسحجات بالجسم.

إجراء الإسعافات الأولية

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث.