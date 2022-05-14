دوت الخليج ينشر أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع لـ1115

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697646/تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الذهب-اليوم--وعيار-21-يتراجع-لـ1115

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، تراجعا مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية، وذلك بالنسبة لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت ارتفاع غير مسبوق، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر اليوم السبت 14مايو: -سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم السبت ٩٥٦جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم السبت 14مايو : -سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم السبت ١١١٥جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم السبت 14مايو: -سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم السبت ١٢٧٤ جنيها للجرام. -الاوقية: ١٨٠١٠دولار

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