غدا.. مؤتمر صحفى عالمى للحكومة لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 02:23 مساءً - من المقرر أن تعقد الحكومة غدا الأحد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة