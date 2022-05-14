جامعة القاهرة تعلن الحداد 3 أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - نكست جامعة القاهرة، الأعلام على مبنى القبة تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام على مستوى الدولة لمدة 3 أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والذى وفاته المنية صباح أمس، بعدما حقق الكثير من الإنجازات العظيمة لبلاده وأمته.





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