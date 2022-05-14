وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة لا تريد الاستقرار للأوطان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الإسلام لم يضع قالبا معينا لنظام الدولة فى الفقه الإسلامى، وإنما أمر أن يقوم على شأن الدولة وقيادتها من لديه القدرة والمؤهلات العلمية والاستراتيجية لمفهوم الدولة والتى تؤهله لتحقيق العدل ومنع الفساد وتوفير حرية المعتقد والسعى لقضاء حاجات الناس الحياتية ويحفظ للوطن أمنه واستقراره، مؤكدا أن قيادة الدول مسؤولية كبيرة ولها شروط خاصة.





جاء ذلك خلال افتتاح الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية، اليوم السبت، والتى بدأت بآيات من الذكر الحكيم والوقوف دقيقة حدادا على الراحل الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

بحضور كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، والدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والتى يشارك فيها رؤساء ووكلاء ومديرى الإذاعات الإسلامية وكبار المسؤولين والمذيعين بها بإجمالى (25) مشاركا من واحد وعشرين دولة وتستمر لمدة عشرة أيام.

وأضاف وزير الأوقاف، أن المناداة بجمع العالم الإسلامى على رأى واحد أو تحت قيادة واحدة وعلم واحد غير منطقية وغير واقعية، مطالبا بالعمل على تحقيق مفهوم الوحدة الإسلامية من خلال توحيد الجهود نحو القضايا المشتركة وهو ما تعمل عليه منظمة التعاون الإسلامى.

وأوضح أن "الجماعات المتطرفة لا تريد الاستقرار للأوطان وأنها تنشط فى الدول الرخوة ولا تبغى غير الفساد والإفساد لتحقيق أجندتها الخاصة وما تدعو وتعمل عليه على خلاف ما يدعو إليه الإسلام من استقرار وتنمية وتعمير للبشرية جمعاء"، مؤكدا أن الهوية الإسلامية لا تتعارض مع الهوية الوطنية.

وتابع وزير الأوقاف أن "الوزارة ستقوم بإنشاء رابطة ومنصة لخريجى أكاديمية الأوقاف الدولية تهدف إلى إيجاد نوع من التواصل الدائم بين الأكاديمية وخريجيها قصد تزويدهم بكل جديد فى مجال تجديد الخطاب الدينى من خلال التدريب عن بعد والمشاركة الفعلية فى المؤتمر الدولى الذى تعقده الوزارة وغيره من الأنشطة".

ولفت إلى أن من الدول المشاركة فى الدورة العلمية: مصر، والسودان، والنيجر، وجزر القمر، وجيبوتى، وتشاد، والصومال، والكاميرون، وقطر، والسنغال، والسعودية، وتونس، وغينيا، ومالى، وبوركينا فاسو، والأردن ،وماليزيا، ولبنان.

جدير بالذكر أن الدورة ستتناول لقاءات ومناقشات علمية لكوكبة من كبار العلماء والخبراء فى شتى المجالات العلمية والثقافية فى مصر منهم: وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وغيرهم.