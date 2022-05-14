وزير السياحة الغينى يشيد بما تملكه مصر من إمكانيات حضارية هائلة

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور نائب الوزير والسكرتير العام للوزارة، حيث تم التطرق إلى أهمية التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية فى مجال ترميم الآثار والأرشفة وطرق عرض القطع الأثرية فى المتاحف وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية.

كما أشار الوزير الغينى إلى الإمكانيات التى تملكها مصر فى هذا المجال والزيادة المطردة فى عدد المتاحف الأثرية والمتاحف المتخصصة التى شيدتها مصر خلال السنوات الماضية، مُرحبًا بالتعاون مع الجانب المصرى فى تلك المجالات.

هذا، وأشاد وزير السياحة الغينى بما تملكه مصر من إمكانيات سياحية وثقافية هائلة والخبرات المتراكمة فى مجال الترويج السياحى مما جعل مصر من أكبر الدول جذباً للسياحة فى القارة الافريقية.

كما أشاد الوزير بقدرات مصر فى تنظيم الفعاليات الثقافية ومن بينها حفل نقل المومياوات إلى المتحف القومى للحضارة المصرية وحفل افتتاح طريق الكباش الجديد، وما حظيت به تلك الفعاليات بتغطية إعلامية على مستوى العالم.

ومن جانبه، أشار السفير المصرى إلى أهمية التعاون بين البلدين فى مجال السياحة واستعداد مصر نقل خبراتها لتأهيل الكوادر الغينية فى مجال السياحة، فضلاً عن اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم تدفقات السياحة بين البلدين.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون فى المجالات الثقافية، مشيرًا إلى ما تشهده مصر من استضافة العديد من المهرجانات الفنية والموسيقية والسينمائية كل عام، حيث دعا إلى مشاركة فرق فنية وفلكلورية من غينيا الاستوائية فى تلك الفعاليات.