سفير الاتحاد الأوروبى يؤكد أهمية زيادة الوعى لدى الأطفال بترشيد المياه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير برجر اليوم السبت، خلال احتفالية "الوعى بالمناخ والمياه لمستقبل أطفالنا" للتوعية بترشيد المياه الذى نظمه وفد الاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بملعب شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فى إطار الاحتفال بشهر أوروبا بالإسكندرية.

وأعرب السفير برجر، عن سعادته بالمشاركة فى الفعالية المقامة بمشاركة الأطفال، مستعرضا الأنشطة التى قام بها الوفد الأوروبى خلال الزيارة الحالية إلى مدينة الإسكندرية والتى تأتى فى إطار "شهر أوروبا".

وأوضح أن هذه الأنشطة تضمنت زيارة إلى محطة ترام الرمل، مؤكدا أهمية مشروع تطوير الترام لجعله وسيلة نقل جماعى متاحة للجميع بهدف منع التكدس المرورى الذى يمثل عبئا اقتصاديا بخلاف تأثيره على البيئة.

وقال إنه قام والوفد بزيارة إلى محطة معالجة المياه بشرق الإسكندرية بالإضافة إلى المشاركة أمس فى مبادرة تنظيف الشاطئ.

وتابع برجر: "يجب أن نتشارك سويا فى مواجهة الأضرار التى تؤثر على البيئة والمناخ".

من جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن وزارة الإسكان والمرافق تولى اهتماما كبيرا بقضايا المياه ورفع الوعى المائى لدى المواطنين.

وقال رسلان إن الشركة القابضة تحرص على تنفيذ برامج توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، مع التركيز على الحملات التوعوية التى تستهدف الأطفال لإمكانية ترسيخ مفاهيم وسلوكيات الحفاظ على المياه والتعامل معها دون إهدار.

وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع شركاء التنمية من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات بمختلف المحافظات بمشاركة الأطفال فى أنشطة وألعاب تفاعلية وتعليمية تساهم فى التعرف على السلوكيات والممارسات الصحيحة فى التعامل مع المياه، وتنمية الوعى لديهم بأهمية المياه.

بدوره، قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن التعاون بين شركة مياه الشرب بالإسكندرية وهيئات ومنظمات دول الاتحاد الأوروبى يرجع تاريخه إلى 1978، ويتمثل فى منحة الحكومة الإيطالية من خلال: إحلال وتجديد شبكات غرب الإسكندرية وتدريب العاملين وإدخال نظام التحليل الهيدروليكى والـGIS بالشركة وبناء الطاقات، والمنحة الألمانية GTZ والتى تحولت إلى GIZ فيما بعد من خلال مشروع ترشيد الطاقة وإرساء إدارة دعم النزاهة وبناء طاقات للعاملين بها.

وأشار إلى مشروع منظومة دعم واتخاذ القرار لمشروعات استدامة خدمات مياه الشرب بمصر Water Decision Support System (WDSS)، والمنحة الهولندية من خلال مشروعات Switch وتقليل الفاقد من خلال مشروع AFD وما قدمه من تقييم مؤسسى للشركة وتوريد المهمات الميكانيكية بمحطات الشركة، وكذلك ما تم من تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى فيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير المناطق الأكثر فقراً فى منطقة العامرية.

من ناحيته، أكد محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أهمية إلقاء الضوء على الآثار الواضحة للتغيرات المناخية وتوعية النشء بالسلوكيات الصحيحة، من خلال تنفيذ الأنشطة التوعوية للأطفال وتعليمهم السلوكيات الصحيحة والمثلى للتعامل مع المياه والحفاظ على مشروعات الدولة التنموية، وذلك لتأسيس جيل جديد واع وقادر على تفادى الآثار السلبية لتلك التغيرات.

ومن ناحيته، أشار الدكتور وليد سالم ممثل بنك الاستثمار الأوروبى إلى أهمية توعية الأطفال بأهمية ترشيد استهلاك نقطة المياه.

حضر الاحتفالية أعضاء وفد الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى ممثلى العديد من الجهات الدولية (الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جى آى زد" نيابة عن الحكومة الألمانية، وبنك الاستثمار الأوروبى EIB).

وشهدت الاحتفالية تنفيذ أنشطة توعوية وألعابا تفاعلية تستهدف أكثر من 150 طفلا لترسيخ مفاهيم الترشيد والحفاظ على المياه، بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية؛ بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع المياه، مع تنفيذ فعاليات متنوعة للتعريف بجوانب التغير المناخى.

وفى نهاية الفعالية تم توزيع جوائز تقديرية للجهات والمدارس المشاركة فى الاحتفالية.