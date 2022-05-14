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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697638/متوفر-تسجيل-رقم-الهاتف-على-بطاقة-التموين-موقع-دعم-مصر

يبحث االكثير من المواطنين عن طريقة تسجيل رقم الهاتف على البطاقات التموينية، عبر موقع دعم مصر، تجنبًا لوقف البطاقة التموينية الخاصة بهم.

دوت الخليج

تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

أعلنت وزارة التموين، اتخاذها عدة إجراءات لضبط منظومة الدعم التمويني، من خلال وقف بطاقات الأسر غير المستحقة للدعم، بهدف توفيرها للأسر الأولى بالرعاية؛ حيث بدأت الوزارة خلال شهر مارس الماضي بحذف أصحاب المرتبات المرتفعة من البطاقات التموينية، كذلك مالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث.

وطالبت وزارة التموين، المواطنين، بضرورة تحديث الرقم القومي لهم عبر «بونات صرف الخبز»، كما أرسلت لهم عدة تعليمات تتمثل في:

- تقديم بيان شامل لدخل الأسرة صاحبة البطاقة التموينية.

- تقديم إثبات بعدم امتلاك سيارة حديثة موديل 2018 فيما فوق.

- تحديث الرقم القومي لأفراد البطاقة التموينية.

كيفية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين على موقع دعم مصر 2022

أتاحت الوزارة من خلال موقع دعم مصر، للمواطنين، تحديث بياناتهم وإضافة أرقام هواتفهم، شرط أن يكون رقم الهاتف مسجلًا باسم طالب الخدمة في إحدى شركات الاتصال منذ 3 أشهر على الأقل: وقبل طلب الخدمة الحكومية، كما يجب أن تكون البطاقة التموينية مفعلة ومنشطة على قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم التمويني.

خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

وحددت الوزارة عدة خطوات لإتمام عملية تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية لعام 2022، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول إلى موقع دعم مصر من هـــنـــا

2- اختيار زر الخدمات التموينية المتاحة

3- اختيار تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري

4 –كتابة رقم هاتفك في الخانة الفارغة التي ستظهر لك

5- اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف

6- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية

7- إدخال رقم بطاقة التموين المراد تسجيلها والتأكد من كتابة الـ12رقم

8-اختيار زر إرسال الرقم السري

9- التأكد من إنهاء كافة الخطوات بشكل سليم

تعليمات وزارة التموين لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

نوهت وزارة التموين، على ضرورة أن يحتفظ صاحب البطاقة التموينية برقم الهاتف، حيث أنه لا يمكنه إنشاء حساب آخر على موقع دعم مصر لنفس صاحب البطاقة إذا فقد رقم الهاتف الخاص بأول حساب تم إنشاءه.

تغيير رقم الهاتف على بطاقة التموين

واتاحت الوزارة من خلال موقع دعم مصر، خدمة تغيير رقم الهاتف لصاحب البطاقة التموينية، مجانًا، عن طريق:

- الدخول للموقع واختيار صفحة التعديلات من هــنـــا

- إدخال رقم البطاقة التموينية

- استلام الرقم السري

- ثم تقوم بتغيير رقم الهاتف المحمول وتحديث البيانات