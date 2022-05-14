الدستورية العليا: تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا فى دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء 

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697632/الدستورية-العليا-تحقيقات-النيابة-العامة-لا-تعتبر-حدا-فى-دعاوى-تنازع-الاختصاص-بين-جهات-القضاء

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة إرهابية.

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