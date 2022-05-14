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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697631/الدستورية-العليا-ترفض-دعوى-طعن-على-لائحة-النظام-الأساسي-للأندية-الرياضية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة عام 2013، في شأن عدم أحقية عضو فرع النادي الرياضي في حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي.

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