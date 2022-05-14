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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697630/النائب-أحمد-صبور-الحوار-الوطني-يرسخ-قواعد-الجمهورية-الجديدة-ويجب-إعلاء-مصلحة-الوطن

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والنقل والاسكان بمجلس الشيوخ، عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل وضع أساس الجمهورية الجديدة التي تسع جميع المصريين بكل طوائفهم من خلال إقامة حوار وطني جاد وفعال يجمع القوى الوطنية كاملة ويمثل التيارات السياسية، بهدف تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب.

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وقال صبور، إن الحوار الوطني يعتبر فرصة حقيقية لطرح جميع وجهات النظر تجاه القضايا السياسية والوطنية على مائدة الحوار لمناقشتها، خاصة أنه يتم وفق قواعد أهمها دعوة الجميع دون تمييز أو إقصاء، وهو ما يعنى تمثيل جميع الاتجاهات والأفكار في هذا الحوار.

النائب أحمد صبور: الحوار الوطني يرسخ قواعد الجمهورية الجديدة ويجب إعلاء مصلحة الوطن

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية أن تقوم جميع الأطراف بإعداد رؤيتها الخاصة بجميع المحاور والملفات والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بأيادي جميع المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن هذا الحوار سيكون بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية المسئولة التي تقوم على تكاتف الجميع دون تخوين أو تشكيك.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "نحن في لحظات فارقة يجب أن تكون هناك رؤية وسياسيات معاصرة تحقق حاضر ومستقبل مختلف لمصر"، مطالبا بإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية الضيقة، مؤكدا أن دعوة الحوار أثلجت صدور المصريين، باعتبارها منصة للحوار والتفاعل بين الجميع في مناخ ديمقراطي.