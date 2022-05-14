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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697629/سرقة-علني-يسرا-اللوزي-تفضح-شركة-مواصلات-شهيرة-وتطالب-بمقاطعتها

دوت الخليج يرصد أزمة يسرا اللوزي وسرقتها

أزمة يسرا اللوزي

فضحت الفنانة يسرا اللوزي شركة توصيل شهيرة خلال الساعات الماضية عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، وأوضحت أنها تعرضت للسرقة من خلال إحدى الشركات الخاصة بخدمة التوصيل عبر سيارات خاصة.

وكتبت يسرا اللوزي، عبر صفحتها الرسمية: «قاطعوا أوبر.. أسوأ خدمة و قلة ذوق غير مقبولة.. دى سرقة علني»، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال التعليقات التي جاء البعض يؤيدها والبعض الآخر يدافع عن الشركة.

ويشار أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي في السينما كان فيلم المحكمة وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته كوكبة من النجوم مثل غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، جميلة عوض، كريم عفيفى، محمد مهران، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، أحمد داش، مايان السيد، وسليمان عيد عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين.

يسرا اللوزي فيلم المحكمة

يشار أن فيلم المحكمة الذي عرض مؤخرًا يناقش مجموعة من القضايا المهمة والشائكة في واقع المجتمع، حيث يسلط الضوء على الكثير من المشكلات وتدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس ولكل بطل قصته وقضيته حيث تشهد المحكمة ستة قضايا جنائية وهم قضايا مدنية، واغتصاب، ومحكمة أسرة، وميراث، وتحول جنسي وغيرها.

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وكانت آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي في الدراما، كان مسلسل بين السما والأرض الذي شاركت به ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021 برفقة كوكبة من النجوم مثل هاني سلامة ومحمد لطفي وندى موسى وأحمد بدير وسوسن بدر ونجلاء بدر ومحمد ثروت ودرة وآخرين من النجوم ودارت أحداث المسلسل في 15 حلقة داخل أسانسير معطل وتم عرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان.